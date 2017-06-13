السجن 3 سنوات لمعتقل في سجن جو متهم بتوجيه لكمة لشرطي

2017-06-13 - 3:59 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، بالحبس 3 سنوات لسجين متهم بالاعتداء على شرطي في سجن جو.

وزعم الشرطي الذي يعمل ناطورا في سجن جو أنه كان على رأس عمله يقوم بالتفتيش في غرفة المتهم، مدعياً أن الأخير قام بسبه ومن ثم قام المتهم بالاعتداء عليه بلكمة على وجهه، ما ترك به آثار تورم وكدمة على الجانب الأيسر من الوجه.

وقال الشرطي أنه وجد أشياء ممنوعة في الغرفة، وعندما أراد أن يأخذها إلى الخارج تلقى ضربات وشتائم من المتهم.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في 26/10/2015، اعتدى على سلامة جسم الشرطي، وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم يفض الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوما، كما أنه رمى بإحدى طرق العلانية الموظف العام السالف الذكر بالألفاظ المبينة بالمحضر بما يخدش من شرفه واعتباره وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته.