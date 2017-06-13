السجن 5 سنوات لخليجي سكران أخرج سلاحاً نارياً خلال مشادة في شارع المعارض

2017-06-13 - 4:02 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، بالسجن خمس سنوات وغرامة 500 دينار على خليجي أخرج سلاحا ناريا خلال مشادة مع أقرانه في شارع المعارض، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتتحصل الواقعة في أنه وأثناء تواجد المتهم «37 سنة» في منطقة شارع المعارض في المنامة حصل سوء تفاهم بينه وبين أشخاص آخرين فأخرج المتهم سلاحا ناريا وقام بإطلاق طلقة في الهواء وتبين أن المتهم كان يحوز السلاح من دون ترخيص من الجهة المختصة وكذلك الذخائر، وثبت أنه كان متعاطيا للكحول وادعى أنه نسي وجوده في سيارته.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في 3/1/2017، حاز سلاحا ناريا من دون ترخيص من الجهة المختصة، وحاز ذخيرة من دون ترخيص من الجهة المختصة.