بعد هجمات طهران إيران تتهم السعودية بدعم متشددين على أراضيها

2017-06-13 - 4:17 م

مرآة البحرين (رويترز): قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الثلاثاء إن السعودية تدعم متشددين داخل إيران.

وصرح ظريف بذلك بعد أيام من إعلان تنظيم داعش المسؤولية عن هجومين في طهران.

والتوتر في العلاقات بين إيران والسعودية هو الأسوأ منذ سنوات. وقطعت السعودية ودول عربية أخرى العلاقات الأسبوع الماضي مع قطر متهمة إياها بدعم إيران كأحد الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذه الخطوة.

وبعد يومين قتلت تفجيرات انتحارية وإطلاق نار 17 شخصا في هجومين بطهران. وكررت إيران اتهامها للرياض بتمويل إسلاميين متشددين بما في ذلك داعش. وتنفي المملكة ضلوعها في الهجمات.

وقال ظريف في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر في أوسلو للوساطة من أجل السلام "لدينا معلومات مخابراتية تفيد بأن السعودية ضالعة في دعم جماعات إرهابية في الجانب الشرقي من إيران في بلوجستان".

وإقليم بلوجستان هو موطن السكان السنة الذين يمثلون أقلية في إيران الشيعية.

وتتبادل إيران والسعودية الاتهامات بالإضرار بالأمن الإقليمي كما تدعم كل منهما أطرافا مختلفة في صراعات إقليمية في سوريا واليمن والعراق.

وتلقي طهران باللوم على الولايات المتحدة أيضا في التشدد الإسلامي بالمنطقة.