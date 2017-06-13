» أخبار
حمد بن عيسى يزور مقر "وحدة الإسناد البحري" الأمريكية
2017-06-13 - 4:31 م
مرآة البحرين: قام الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس بزيارة لمقر وحدة الإسناد البحري الأمريكي بالمملكة، حيث كان في استقباله الأدميرال كيفن أم دونغان قائد القوات البحرية الأمريكية بالقيادة المركزية قائد الأسطول الأمريكي الخامس ووليام روباك سفير الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعرب الملك خلال الزيارة عن شكره لقائد القوات البحرية الأمريكية والسفير الأمريكي على هذه الدعوة الكريمة، كما أشاد بالتعاون التاريخي والاستراتيجي بين البلدين في كافة المجالات.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-06-13السجن 5 سنوات لخليجي سكران أخرج سلاحاً نارياً خلال مشادة في شارع المعارض
- 2017-06-13السجن 3 سنوات لمعتقل في سجن جو متهم بتوجيه لكمة لشرطي
- 2017-06-13الاستئناف: السجن 3 سنوات لمتهمَين بالتجمهر وحرق سيارة في رأس الرمان
- 2017-06-13رويترز: المركزي البحريني يأمر البنوك بتجميد أصول أفراد وكيانات مرتبطة بقطر
- 2017-06-13ملك البحرين يزور الإمارات اليوم في ظل استمرار الأزمة الخليجية مع قطر
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus