2017-06-13 - 4:31 م

مرآة البحرين: قام الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس بزيارة لمقر وحدة الإسناد البحري الأمريكي بالمملكة، حيث كان في استقباله الأدميرال كيفن أم دونغان قائد القوات البحرية الأمريكية بالقيادة المركزية قائد الأسطول الأمريكي الخامس ووليام روباك سفير الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب الملك خلال الزيارة عن شكره لقائد القوات البحرية الأمريكية والسفير الأمريكي على هذه الدعوة الكريمة، كما أشاد بالتعاون التاريخي والاستراتيجي بين البلدين في كافة المجالات.