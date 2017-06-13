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تأجيل محاكمة الحقوقي البارز نبيل رجب حتى يوم غد لاستدعاء مجري التحريات
2017-06-13 - 5:10 م
مرآة البحرين: أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة اليوم (الثلثاء 13 يونيو/حزيران 2017)، قضية رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والناشط الحقوقي البارز نبيل رجب حتى يوم غد الأربعاء 14 يونيو، لاستدعاء مجري التحريات.
وكانت المحكمة عقدت جلسة أمس الإثنين، وقررت في نهايتها تأجيل المحاكمة حتى اليوم الثلثاء مع استمرار حبس رجب، فيما اتخذت قراراً مشابها اليوم، وهو ما أثار استغراب من يتابعون القضية عن كثب، حيث لا يعلم سبب الإسراع في عقد الجلسات حتى الآن.
ويحاكم رجب في هذه القضية بتهمة نشر أخبار كاذبة على خلفية مقابلات تلفزيونية مع وسائل إعلام أجنبية، للحديث عن الوضع الحقوقي في البحرين.
وأنهى رجب عاماً كاملاً في السجن مع محاكمته في قضيتين، ويتم احتجازه في سجن انفرادي ولا يسمح له بمخالطة السجناء إطلاقاً.
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