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"فيتش" تتوقع أن يؤثر قطع العلاقات مع قطر على نمو البحرين
2017-06-14 - 12:35 ص
مرآة البحرين: توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يكون لقطع علاقات البحرين مع قطر أثر مباشر محدود على نمو اقتصاد البحرين.
وقالت الوكالة إنها تؤكد تصنيف السندات البحرينية الممتازة غير المضمونة بالعملة الأجنبية والمحلية عند '+BB'.
وعدلت الوكالة النظرة المستقبلية للبحرين إلى سلبية من مستقرة، لكنها أكدت التصنيف الائتماني لمخاطر التخلف عن سداد الإصدارات السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند '+BB'.
وقالت الوكالة في بيان إن التقدم البطيء على صعيد الميزانية الجديدة والاستراتيجية المالية متوسطة الأمد يسلط الضوء على صعوبة بناء الإجماع إزاء المرحلة التالية من إجراءات الضبط المالي."فيتش" تتوقع أن يؤثر قطع العلاقات مع قطر على نمو البحرين
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