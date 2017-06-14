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وزير الدفاع الأمريكي يصف الحصار على الدوحة بأنه "وضع معقد للغاية"
2017-06-14 - 12:47 ص
مرآة البحرين (رويترز): وصف وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس يوم الاثنين الحصار المفروض على قطر من بعض دول الخليج ومنها السعودية بأنه "وضع معقد للغاية" ومجال يجب التوصل فيه إلى تفاهم.
وأبلغ ماتيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب بأن أمير قطر ورث تركة صعبة وأنه يتحرك في الاتجاه الصحيح.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت العلاقات الدبلوماسية والنقل مع قطر متهمين الدوحة بدعم الإرهاب.
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