المغرب ترسل مواد غذائية إلى قطر بعد قطع دول خليجية العلاقات معها

2017-06-14 - 1:27 ص

مرآة البحرين (رويترز): قالت المغرب إنه سيرسل طائرات محملة بمواد غذائية إلى قطر لتعزيز إمداداتها بعد أن قطعت دول خليجية عربية العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة.

وتجري قطر، التي كانت تستورد 80 بالمئة من احتياجاتها الغذائية من جيرانها الخليجين قبل قطع العلاقات، محادثات أيضا مع إيران وتركيا لتأمين المياه والمواد الغذائية.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان يوم الاثنين "يأتي هذا القرار تماشيا مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وما يستوجبه خاصة خلال شهر رمضان الكريم من تكافل وتآزر وتضامن بين الشعوب الإسلامية".

وتتهم السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطر بدعم متشددين وهي اتهامات تنفيها الدوحة.

وقالت المغرب يوم الأحد إنه سيبقى على الحياد في الخلاف وعرض الوساطة بين الدول الخليجية العربية وجميعها من الحلفاء المقربين للمملكة المغربية.

وقلل وزير المالية القطري علي شريف العمادي يوم الاثنين من شأن التداعيات الاقتصادية للأزمة وقال إن بلاده لديها من الموارد ما يساعدها على التحمل.