الكرملين: بوتين بحث الأزمة القطرية مع الملك سلمان ومحمد بن زايد

2017-06-14 - 1:33 ص

مرآة البحرين (رويترز): قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث الأزمة القطرية في اتصال هاتفي مع العاهل السعودي يوم الثلاثاء.

وقال الكرملين إن الخلاف الدبلوماسي بين قطر ودول عربية أخرى من بينها السعودية لا يساعد في توحيد الجهود الرامية لإيجاد تسوية سورية أو لمكافحة الإرهاب.

في السياق ذاته ذكر الكرملين في بيان أن بوتين بحث أزمة قطر في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضاف أن كليهما دعا إلى بذل جهود لحل الأزمة.