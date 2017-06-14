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السعودية تقول إنها مستعدة لتزويد قطر بمساعدات غذائية وطبية… والجبير يعتبر الإجراءات ضدها مقاطعة وليست حصارا
2017-06-14 - 1:38 ص
مرآة البحرين (رويترز): نقلت شبكة سكاي نيوز عربية التلفزيونية عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قوله إن بلاده مستعدة لتزويد قطر بمساعدات غذائية وطبية إذا استدعى الأمر.
وقالت القناة في سلسلة من الأخبار العاجلة إن الجبير دافع عن الخطوة التي اتخذتها دول عربية ضد قطر الغنية بالغاز الطبيعي باعتبارها مقاطعة وليست حصارا قائلا إن الحكومة السعودية تمارس حقها السيادي.
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