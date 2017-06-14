بيان: وزير الخارجية التركي يلتقي أمير قطر الأربعاء في الدوحة

2017-06-14 - 2:16 ص

مرآة البحرين (رويترز): ترسل تركيا، حليف قطر القوي، وزير خارجيتها إلى الدوحة يوم الأربعاء ثم إلى السعودية إن أمكن في مسعى دبلوماسي للمساعدة في إنهاء خلاف مرير بين الدولة الخليجية وعدد من الدول العربية الأخرى.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ندد في وقت سابق يوم الثلاثاء بعزلة قطر ووصفها بأنها انتهاك للقيم الإسلامية وتصل إلى حد "عقوبة الإعدام".

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان يوم الثلاثاء إن الوزير مولود تشاووش أوغلو سيلتقي مع نظيره القطري وأمير البلاد.

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات مع الدوحة الأسبوع الماضي متهمة إياها بدعم الإسلاميين المتشددين وإيران وهي مزاعم تقول إنها لا أساس لها.