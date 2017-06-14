» الخليج
بيان: وزير الخارجية التركي يلتقي أمير قطر الأربعاء في الدوحة
2017-06-14 - 2:16 ص
مرآة البحرين (رويترز): ترسل تركيا، حليف قطر القوي، وزير خارجيتها إلى الدوحة يوم الأربعاء ثم إلى السعودية إن أمكن في مسعى دبلوماسي للمساعدة في إنهاء خلاف مرير بين الدولة الخليجية وعدد من الدول العربية الأخرى.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ندد في وقت سابق يوم الثلاثاء بعزلة قطر ووصفها بأنها انتهاك للقيم الإسلامية وتصل إلى حد "عقوبة الإعدام".
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان يوم الثلاثاء إن الوزير مولود تشاووش أوغلو سيلتقي مع نظيره القطري وأمير البلاد.
وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات مع الدوحة الأسبوع الماضي متهمة إياها بدعم الإسلاميين المتشددين وإيران وهي مزاعم تقول إنها لا أساس لها.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-06-14أ.ف.ب: سفيرة واشنطن في الدوحة تغادر منصبها وسط الأزمة
- 2017-06-14سفير الإمارات بواشنطن: "لا جانب عسكريا" للتحركات ضد قطر
- 2017-06-14محللون: مطالب دول الخليج إلى قطر قد تشمل قطع العلاقات مع إيران وطرد أعضاء حماس والإخوان وإغلاق قناة الجزيرة
- 2017-06-14السعودية تقول إنها مستعدة لتزويد قطر بمساعدات غذائية وطبية… والجبير يعتبر الإجراءات ضدها مقاطعة وليست حصارا
- 2017-06-14الكرملين: بوتين بحث الأزمة القطرية مع الملك سلمان ومحمد بن زايد
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus