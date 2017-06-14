أ.ف.ب: سفيرة واشنطن في الدوحة تغادر منصبها وسط الأزمة

2017-06-14 - 2:18 ص

مرآة البحرين (أ.ف.ب): أعلنت السفيرة الأميركية في قطر الثلاثاء أنها ستغادر منصبها في الدوحة في خضم أسوأ أزمة دبلوماسية تعصف بحلفاء الولايات المتحدة الخليجيين منذ سنوات.

وكتبت السفيرة دانا شيل سميث على تويتر الثلاثاء "هذا الشهر، أنهي ثلاث سنوات من العمل كسفيرة للولايات المتحدة في قطر. كان ذلك أكبر شرف في حياتي وسأفتقد هذا البلد الرائع".

ولم تذكر شيل سميث أسباب تنحيها ولا إذا ما كانت ستبقى ضمن السلك الدبلوماسي أو من سيعين في مكانها.

ويغادر كثيرون من السفراء الأميركيين مناصبهم بعد نحو 3 سنوات.

في واشنطن قال مسؤولون إن السفيرة اتخذت قرارا شخصيا بمغادرة منصبها في وقت سابق هذا العام بعد أن أمضت مهمة عادية من ثلاث سنوات.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية "مهمة السفيرة دانا سميث كسفيرة تنتهي هذا الشهر وستغادر قطر في وقت لاحق من هذا الشهر في إطار التناوب الطبيعي للدبلوماسيين في أنحاء العالم".

وأضاف "إن قرارها مغادرة سلك الخارجية اتخذ في وقت سابق هذا العام. نتمنى لها التوفيق".

وتأتي مغادرتها وسط إشارات متضاربة من واشنطن حول الأزمة الخليجية حين قطعت المملكة العربية السعودية والعديد من حلفائها العلاقات مع قطر. وتتهم هذه الدول الدوحة بتقديم الدعم لمنظمات متطرفة.

وترفض قطر بشدة تلك الاتهامات.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه للخطوة السعودية لكن مسؤولين أميركيين آخرين كانوا أكثر حذرا ودعوا إلى الحوار لإنهاء الأزمة.

عينت شيل سميث سفيرة لدى الدولة الخليجية من قبل الرئيس السابق باراك أوباما في 2014.

والشهر الماضي عبرت عن عدم ارتياحها للأحداث السياسية في الولايات المتحدة في رسالة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وغردت على تويتر بعد ساعات على إقالة ترامب لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) جيمس كومي في خطوة مفاجئة "بات من الصعب بشكل متزايد الاستيقاظ على أخبار ما يجري في بلدي، ومع إدراكي بأن علي أن أمضي اليوم في محاولة إيجاد تفسير لديموقراطيتنا ومؤسساتنا".

تستضيف قطر قاعدة العديد الامريكية الجوية التي يننتشر فيها نحو 10 آلاف جندي أميركي.