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النيابة العامة تقرر إيقاف عدد من معتقلي الدراز 6 أشهر على ذمة التحقيق
2017-06-14 - 2:47 ص
مرآة البحرين: قررت النيابة العامة توقيف عدد من معتقلي الدراز 6 أشهر على ذمة التحقيق، وهي مدة الاحتجاز التي تتيحها تعديلات جديدة على قانون الإرهاب الذي تستخدمه البحرين لمواجهة المعارضين.
المعتقلون الذين حققت معهم النيابة العامة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء (13 يونيو/ حزيران 2017) تم توجيه 4 تهم لهم هي حيازة مولوتوف، الاعتداء على شرطي، مقاومة رجال الأمن والتجمهر.
ومن المفترض أن يتم نقل المعتقلين إلى سجن الحوض الجاف هذا المساء.
وكانت قوات النظام قد هجمت (23 مايو/ أيار 2017) على المعتصمين في الدراز وقتلت 5 أشخاص وأصابت العشرات واعتقلت المئات.
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