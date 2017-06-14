ترامب يستأنف تسليم الذخائر الذكية للسعودية

2017-06-14 - 5:01 م

مرآة البحرين (رويترز): قال مسؤولون في الكونجرس يوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أخطرت الكونجرس الأسبوع الماضي أنها تخطط للبدء قريبا في تسليم ذخائر دقيقة التوجيه للسعودية بموجب اتفاق لبيع أسلحة يعود إلى عام 2015.

وصوت مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 لرفض تشريع يعرقل بنودا في صفقة جديدة منفصلة لبيع أسلحة للسعودية تم الاتفاق عليها خلال زيارة ترامب للرياض في مايو/أيار.

وباتت مبيعات الأسلحة للسعودية قضية مثيرة للخلاف بشكل متزايد في الكونجرس الأمريكي حيث يعترض مشرعون بدعوى أن الأسلحة الأمريكية تساهم في سقوط كثير من الضحايا المدنيين في الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

كان الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما قد علق مبيعات الذخائر الدقيقة التوجيه في ديسمبر/كانون الأول بسبب مخاوف بشأن سقوط ضحايا مدنيين في اليمن.

غير أن ترامب قال إنه يريد تشجيع مبيعات الأسلحة كسبيل لخلق الوظائف في الولايات المتحدة.

وقال السناتور بن كاردين أكبر عضو ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إن الحكومة أخطرت الكونجرس بشأن بدء التسليم فيما يتعلق بصفقة 2015.

وأضاف في بيان أن قرار ترامب سبب آخر لمجلس الشيوخ لرفض الصفقة الجديدة.

وقال كاردين "نحن بحاجة إلى إرسال رسالة إلى كل من إدارة ترامب والسعوديين للعمل بمزيد من الجدية لتفادي الخسائر المدنية وتسريع الإغاثة الإنسانية والعمل من أجل نهاية سلمية للحرب من خلال تسوية سياسية عبر المفاوضات".

ويهيمن الجمهوريون على مجلسي الكونجرس.

وقال مساعد كبير في الكونجرس مشترطا عدم الكشف عن اسمه إن الكونجرس تسلم الإخطار يوم الخميس الماضي. كان نبأ المضي في تسليم الذخائر قد أوردته أولا وكالة بلومبرج.

وتشمل صفقة 2015 أكثر من 8000 قنبلة موجهة بالليزر للقوات الجوية الملكية السعودية. وتشمل أيضا أكثر من عشرة آلاف قنبلة للأغراض العامة وأكثر من 5000 مجموعة ذيل تستخدم لتحويل القنابل العادية إلى أسلحة موجهة بالليزر أو نظام تحديد المواقع العالمي.

وبعض الأنظمة التي تشملها الصفقة من صنع شركتي رايثيون وبوينج.

وتبلغ قيمة الصفقة المعلنة في مايو/أيار 110 مليارات دولار وتتضمن خيارات ترفع قيمتها إلى ما يصل إلى 350 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

كان تصويت الثلاثاء بمجلس الشيوخ يهدف لعرقلة مبيعات من تلك الصفقة بنحو 500 مليون دولار تشمل ذخائر دقيقة التوجيه وأسلحة هجومية أخرى. وتزامن التصويت مع اجتماع لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون ومسؤولين آخرين في واشنطن.