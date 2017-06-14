هيئة الدفاع عن الحقوقي نبيل رجب تقرر الانسحاب من القضية

2017-06-14 - 10:56 م

مرآة البحرين: انسحب محاميا الدفاع عن الحقوقي البارز نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، بعد أن رفضت المحكمة تأجيل جلسة محاكمته والتي انعقدت الأربعاء (14 يونيو/ حزيران 2017) لتعذر حضوره بسبب وضعه الصحي.

وعُلم عن انسحاب المحاميين جليلة السيد ومحمد الجشي من القضيّة. وطلب الأخيران في بداية الجلسة التي حضر فيها ضابط الشهود لكن مع غياب رجب تأجيل المحاكمة حتى يتمكن من الحضور كونه هو المتهم في القضية وحتى يتمكن من الدفاع عن نفسه. غير أن قاضي المحكمة رفض ذلك وقرر الاستمرار في إجراءات المحاكمة.

وطلب محاميا الدفاع من هيئة المحكمة تثبيت انسحابهما من القضيّة.

وأمر القاضي بتأجيل الجلسة إلى 2 يوليو/ تموز في القضية المتهم فيها رجب بـ"نشر مقال في صحيفة نيويورك تايمز العام الماضي" وإلى 7 أغسطس/ آب في القضية الأخرى المتهم فيها بـ"بإذاعة أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية وإهانة وزارة الداخلية عبر تغريدات على حسابه في تويتر"، وذلك مع استمرار حبسه.

وكان رجب قد خضع لعملية جراحية في المستشفى العسكري أبريل/ نيسان الماضي. وأعربت عائلته في وقت سابق عن قلقها من أن جرحًا ناجمًا عن العملية التي أجراها قد يتعرض للالتهاب بسبب الظروف غير الصّحية في زنزانته في مركز الشرّطة في الرفاع.

ويواجه رجب المحتجز منذ 13 حزيران/ يونيو 2016 فيما لو أدين بهذه التهم عقوبات قد تصل إلى السجن 18 عاما.