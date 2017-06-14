"التربية" تستبدل الأولى على الإعدادية "بعد التظلم" رغم إغلاق حق التظلم هذا العام 2017

2017-06-14 - 10:58 م

مرآة البحرين: استغرب معلمون قرار وزارة التربية والتعليم استبدال نتائج المرتبة الأولى على لوحة الشرف للشهادة العامة الإعدادية بعد حواليّ أسبوع من اعتمادها من قبل وزير التربية ماجد النعيمي وإعلانها بشكل رسمي في الصحافة (5 يونيو/ حزيران 2017).

وتصدرت الطالبة ساجدة حسين عيسى العبد المرتبة الأولى على مستوى البحرين للشهادة الإعدادية العامة العام الدراسي (2017/ 2018) بنسبة 99.82% بمدرسة سترة الإعدادية للبنات. إلا أن الوزارة عادت الأربعاء (14 يونيو/ حزيران 2017) وتراجعت عن ذلك وقرّرت بأن الطالبة شجن عبدالحكيم علي مهيدات هي الأولى على لوحة الشرف.

وقالت الوزارة في حسابها الرسمي على موقع "انستغرام": "بعد ظهور نتائج التظلم، تصدرت الطالبة شجن عبدالحكيم علي مهيدات، من مدرسة الرفاع الشرقي الإعدادية للبنات، لائحة شرف الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2016/2017، بمعدل 99.83%".

وقد أثار ذلك الاستغراب بسبب أن الوزارة كانت قد وجهت إدارات المدارس في وقت سابق من هذا العام إلى عدم فتح باب التظلم لنتائج المرحلة الإعدادية.

وأكد معلّمون تحدثت إليهم "مرآة البحرين" إلا أنهم رفضوا الكشف عن أسمائهم لأنه غير مصرح لهم بالتحدث بـ" تلقي إدارات المدارس الإعداديّة اتصالات من قبل وزارة التربية تطلعهم إلى قرار عدم إتاحة التظلم للمرحلة الإعدادية هذا العام".

وتساءلوا "كيف جرى التظلّم وإعادة النظر في النتيجة في هذا الوقت القياسيّ رغم عدم مرور غير أسبوع واحد منذ إعلان النتائج؟"، لافتين في هذا السياق إلى أن "كل الطلبة الذين حاولوا التظلم عقب إعلان النتائج قد تم رفض طلباتهم وإرجاعهم".