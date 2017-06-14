منظمات تدعو إلى الإفراج عن نبيل رجب بعد مرور عام على اعتقاله

2017-06-14 - 11:22 م

مرآة البحرين (خاص): وجّهت 14 منظّمة دولية رسالة إلى المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، وإلى الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ستافروس لامبرينيديس والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك الدول الأعضاء والدول المراقبة في الأمم المتحدة، يطالبونهم فيها بحث السّلطات البحرينية على الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب في ذكرى اعتقاله.

وأعربت المنظمات في الرسالة عن قلقها العميق من الاعتقال المستمر لنبيل رجب، وحثت موغيريني على الدّعوة إلى الإفراج الفوري عنه وإسقاط كل التّهم الموجهة إليه.

ومرّ يوم أمس عام على اعتقال رجب، ضمن حملة قمع شاملة شنّتها السلطات على الجبهة المعارضة في البلاد في يونيو/حزيران 2016، وشملت حينئذ حل جمعية الوفاق وجمعية التوعية الإسلامية فضلا عن إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم وتقديمه للمحاكمة.

وقال محامون اليوم إنّهم انسحبوا من الدفاع عن رجب، احتجاجا على رفض المحكمة تأجيل الجلسة نظرا لتعذّر حضور الحقوقي المعتقل بسبب وضعه الصحي.

ومن بين المنظمات التي وجّهت الرسالة المركز الأوروبي للديمقراطية، مجموعة 19، العفو الدولية، إيفكس، إندكس أون سنسورشيب، نادي القلم الدولي، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشارت النظمات إلى الحاجة إلى ضغط دولي طارئ من أجل الإفراج عن رجب، وحثت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على دعوة البحرين إلى إنهاء الاحتجاز غير القانوني لرجب والإفراج الفوري عنه من دون أي شروط. وأكدت أنه كما قال ابنه آدم رجب، فإنه "من دون ضغط دولي، لن نراه خارج السجن في المدى القريب".