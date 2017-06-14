رويترز: البحرين تعتقل مواطنا بتهمة التعاطف مع قطر

2017-06-14 - 11:29 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة أنباء البحرين يوم الأربعاء إن السلطات احتجزت مواطنا لاستجوابه بتهم إبداء التعاطف مع قطر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وهذه هي المرة الأولى التي تحتجز فيها السلطات البحرينية مواطنا بتهمة انتهاك حظر يمنع دعم قطر فرضته البحرين بعد انضمامها لدول عربية في قطع العلاقات مع الدوحة. ويواجه من يثبت انتهاكه للحظر السجن لما يصل إلى خمسة أعوام والغرامة.

وفرضت الإمارات إجراءات مشابهة على المتعاطفين مع قطر. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الإمارات قالت إنها ستعاقب من ينتهك الإجراءات بالسجن لما يصل إلى 15 عاما وبغرامة 500 ألف درهم على الأقل (136 ألف دولار).

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن النيابة العامة قولها إن إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية قدمت شكوى بشأن مشتبه به لم تذكر اسمه تتهمه بنشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تعد انتهاكا لقرارات المملكة والدول المتضامنة معها في شأن دولة قطر.

وقالت الوكالة "النيابة باشرت التحقيق في هذا البلاغ حيث استجوبت المتهم وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق".