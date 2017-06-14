المفوض السامي: البحرين والإمارات انتهكتا حقوق الإنسان بتهديد من يبدون تعاطفا مع قطر بالسجن

2017-06-14 - 11:46 م

مرآة البحرين (رويترز): قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين يوم الأربعاء إن الإمارات والبحرين انتهكتا فيما يبدو حقوق الإنسان بالتهديد بسجن أو تغريم من يبدون تعاطفا مع قطر.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر وفرضت عقوبات اقتصادية صارمة عليها متهمة إياها بدعم الإرهاب. وتنفي الدوحة هذه الاتهامات بأنها تدعم متشددين إسلاميين وإيران.

وقال الأمير زيد إن الدول الأربع، التي وصمت عشرات الأفراد والكيانات بالإرهاب لمزاعم عن صلاتهم بقطر، يتعين عليها احترام حقوق مواطنيها.

وأضاف في بيان "أصبح من الواضح أن الإجراءات التي اتخذت تنفذ على نطاق واسع ويمكنها أن تعرقل بدرجة كبيرة حياة آلاف النساء والأطفال والرجال لمجرد أنهم يحملون جنسية دولة منخرطة في هذا الخلاف".

وذكر أن التعليمات التي أصدرتها السعودية والإمارات والبحرين بالتعامل مع الاحتياجات الإنسانية للأسر ذات الجنسية المزدوجة غير كافية فيما يبدو وتلقى مكتبه تقارير عن أوامر لأفراد بعينهم بالرجوع لبلادهم أو مغادرة البلاد التي يسكنون فيها.

وقال الأمير زيد "من بين هؤلاء الذين من المرجح أن يتضرروا بشدة الأزواج في الزيجات المختلطة وأطفالهم.. الأشخاص الذين لهم وظائف وأعمال في دول غير الدول التي يحملون جنسياتها أو الطلاب الذين يدرسون في دول أخرى".

وأضاف "أشعر أيضا بقلق شديد لسماع أن الإمارات والبحرين تهددان بسجن أو تغريم الناس الذين يعبرون عن التعاطف مع قطر أو المعارضة لتحركات حكومتيهما لأن هذا يبدو انتهاكا واضحا للحق في حرية التعبير عن الرأي".