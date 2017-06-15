قطر توقع صفقة شراء مقاتلات إف-15 بقيمة 12 مليار دولار

2017-06-15 - 4:33 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وزارة الدفاع القطرية إن قطر وقعت صفقة شراء مقاتلات إف-15 من الولايات المتحدة بقيمة 12 مليار دولار.

وتمت الصفقة على الرغم من انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطر في الآونة الأخيرة واتهامه لها بدعم الإرهاب.

وذكرت وكالة بلومبرج إن الصفقة تشتمل على 36 طائرة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني يوم الأربعاء إن الصفقة تزيد من التعاون الأمني والعمل المشترك بين الولايات المتحدة وقطر.

وأضاف البنتاجون إن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس ووزير الدولة لشؤون الدفاع خالد العطية ناقشا أيضا العمليات الجارية ضد تنظيم الدولة الإسلامية وأهمية تهدئة التوترات ليتمكن جميع الشركاء في منطقة الخليج من التركيز على الخطوات التالية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.

كانت الولايات المتحدة وافقت في نوفمبر تشرين الثاني على إمكانية بيع ما يصل إلى 72 طائرة إف-15 كيو.إيه لقطر مقابل 21.1 مليار دولار. وبوينج هي المتعاقد الرئيسي لبيع الطائرة المقاتلة لقطر.

وأحجمت بوينج عن التعليق.

واتهم ترامب قطر يوم الجمعة بأنها راع "على مستوى عال" للإرهاب مما قد يعرقل جهود وزارة الخارجية الأمريكية لتخفيف التوتر المتصاعد والعزلة التي تفرضها دول عربية ودول أخرى على الدوحة.