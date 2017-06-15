وصول سفينتين للبحرية الأمريكية إلى الدوحة من أجل تدريبات مشتركة

2017-06-15 - 4:51 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة الأنباء القطرية إن سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية وصلتا إلى الدوحة للمشاركة في تدريبات عسكرية مع البحرية القطرية يوم الأربعاء.

وذكرت الوكالة نقلا عن بيان لوزارة الدفاع القطرية أن ضباط البحرية القطرية استقبلوا طاقمي السفينتين.