مفاجأة لوحة شرف الإعدادية: والد الطالبة التي غُيّرت درجاتها لتصبح أولى البحرين هو اختصاصيّ أول الامتحانات الوطنية

2017-06-15 - 10:30 م

مرآة البحرين (خاص): عُلم بأن والد الطالبة الّتي جرى تغيير درجاتها لتتصدر لوحة الشرف للشهادة الإعدادية العامة على مستوى البحرين هو أحد المسؤولين في هيئة ضمان الجودة التي تشرف على عمل وأداء وزارة التربية والتعليم والمدارس التابعة لها. ويشغل عبدالحكيم علي مهيدات، الأردنيّ الجنسيّة ووالد الطالبة شجن عبدالحكيم علي مهيدات، منصب اختصاصي أول الامتحانات الوطنية في مركز القياس والتقويم التابع إلى هيئة ضمان الجودة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد استبدلت نتائج المرتبة الأولى للوحة الشرف للشهادة العامة الإعدادية بعد حواليّ أسبوع من اعتمادها من قبل وزير التربية ماجد النعيمي وإعلانها بشكل رسمي في الصحافة (5 يونيو/ حزيران 2017) فحلّت شجن عبدالحكيم علي مهيدات في المرتبة الأولى بنسبة 99.83% مكان ساجدة حسين عيسى العبد التي أحرزت نسبة 99.82%.

ساجدة حسين عيسى العبد





ولم تكن الطالبة مهيدات على لوحة الشرف الأولى للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2017/ 2016 التي أعلنت عنها وزارة التربية والتي ضمّت 33 طالباً وطالبة.

إلا أنّ الوزارة عادت لتقول "بعد ظهور نتائج التظلم، تصدرت الطالبة شجن عبدالحكيم علي مهيدات، من مدرسة الرفاع الشرقي الإعدادية للبنات، لائحة شرف الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2016/2017". وهو ما أثار استغراب معلمين عاملين في الوزارة بسبب أن الوزارة كانت قد وجهت إدارات المدارس في وقت سابق من هذا العام إلى عدم فتح باب التظلم لنتائج المرحلة الإعدادية. كما أن جميع الطلبة والطالبات الذين حاولوا التظلم عقب إعلان النتائج العامة قد تم رفض طلباتهم.

وتراجعت الوزارة عن تصريحها السابق بشأن ظهور نتائج "التظلم" بعد أن ظهرت موجة من التشكيك. إذ عادت لتدلي بتصريح جديد الخميس (15 يونيو/ حزيران 2017) مشيرة إلى أن "التغيير الذي طرأ على ترتيب لوحة شرف الشهادة الإعدادية، وحصول الطالبة شجن عبدالحكيم على المرتبة الأولى، قد جاء تصحيحاً لخطأ في رصد درجة الطالبة في إحدى المواد الدراسية، وليس نتيجةً لمراجعة أوراق الامتحان"، موضحة "حيث تم رصد الدرجة من 50، في حين أن الدرجة الصحيحة هي من 100 في هذه المادة، ليرتفع بذلك معدل الطالبة إلى 99.83%".

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة "جرى التحقق من هذا الخطأ حال التنبه إليه، فتم تصويبه، ومحاسبة المتسبب فيه".

إلا أن ذلك لم يكن كافياً لإطفاء علامات الشكوك خصوصاً بعد اتضاح صلة القرابة للطالبة المذكورة باختصاصي الامتحانات الوطنية في هيئة ضمان الجودة.

وقال معلم على اطلاع واسع بمجريات الأمور في الوزارة تحدثت إليه "مرآة البحرين": "كيف اكتشفت الوزارة هذا الخطأ؟ هناك معنى واحد لذلك وهو أن ثمة أحد قام بالشكوى من الدرجات. وإذا ما حصل ذلك فعلاً فلماذا لم يتم إعطاء هذا الحق للطلبة الباقين فلربما يتم اكتشاف لديهم أخطاء أيضاً".

وأوضح "ما تقوله الوزارة هو أنها قامت بتصحيح خطأ في رصد درجة الطالبة في إحدى المواد الدراسية (في الامتحانات الوطنية)، وليس نتيجةً لمراجعة أوراق الامتحان (في الامتحانات النهائية)"، مستدركاً "لكن لا يوجد أحد من المعلمين أو المدراء في المدارس يعرف حتى الآن كم النسبة التي أخذت من الامتحانات الوطنية للطالبة وأضيفت بعد ذلك إلى نسبتها في الامتحانات النهائية".

ورداً على سؤال علق "إذا سمح لطالبة واحدة بالتأكد من درجاتها يجب السماح لكل طالب بالمثل. وإذا تمت مراجعة درجاتها بصفة شخصية وتم اكتشاف الخطأ فيجب مراجعة رصد كل الدرجات لكل الطلبة. وأما إذا كان هناك خلل في برنامج الرصد الذي طبق هذا العام فيجب إعادة مجمل العملية يدويا ليتساوى الجميع في الحق الذي منح لطالبة واحدة فقط" على حد تعبيره.

لوحة الشرف الشهادة الإعدادية التي نشرتها الوزارة في 4 يونيو حيث تخلو من اسم الطالبة شجن مهيدات

لوحة الشرف الشهادة الإعدادية التي نشرتها الوزارة في 4 يونيو حيث تخلو من اسم الطالبة شجن مهيدات