أوغلو يزور الرياض الجمعة: تركيا تتوقع أن يقود العاهل السعودي جهود حل أزمة قطر

2017-06-16 - 12:05 ص

مرآة البحرين (رويترز): قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده تتوقع أن يقود العاهل السعودي الملك سلمان جهود حل أزمة قطر.

وأضاف الوزير أنه لا يعتقد أن الحظر والعقوبات يمكن أن يساعدا في معالجة الوضع.

ويزور تشاووش أوغلو السعودية يوم الجمعة لإجراء محادثات بشأن الأزمة.

وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع نظيره التونسي إن تركيا حافظت على حيادها في الخلاف وتمضي قدما في جهود حله.

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر واتهمتها بدعم الإرهاب وكسب ود إيران المنافس الإقليمي. وتنفي الدوحة هذه الاتهامات.

وأيدت تركيا قطر في الأزمة التي كان لها تداعيات في أنحاء الشرق الأوسط من القاهرة إلى بغداد وأثارت مخاوف في واشنطن وموسكو.