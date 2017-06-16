وزير الخارجية التركي يقول إن بلاده تقف على الحياد في الخلاف الخليجي

2017-06-16 - 12:08 ص

مرآة البحرين: نقلت وكالة أنباء رويترز عن وسائل إعلام عربية أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال يوم الخميس خلال جولة خليجية إن بلاده لا تتخذ موقفا في خلاف بين قطر وجيرانها الخليجيين.

ونقلت صحيفة القبس عن تشاووش أوغلو قوله للصحفيين في الكويت "تركيا تقف على مسافة واحدة من قطر والسعودية".

وبثت قناة الجزيرة القطرية تصريحات مماثلة.

وقالت القبس إن الوزير التركي ذكر أن العقوبات التي فرضتها السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر على الدوحة بشأن دعمها المزعوم للإرهاب "غير صحيحة خاصة أنها تمت في رمضان ومن دون مشاورات".

وكانت تركيا قد أوفدت وزير خارجيتها إلى قطر يوم الأربعاء في محاولة لرأب صدع بين قطر ودول خليجية عربية أخرى.

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات مع قطر وفرضت عقوبات عليها متهمة إياها بدعم الإرهاب والسعي لكسب ود إيران، وهو ما تنفيه الدوحة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لوكالة الأنباء القطرية لدى وصوله "نحن لا نريد أي خلافات بين أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي وليس كافيا القول إن هناك مشكلة دون محاولة حلها".

وأضاف "تركيا تسعى لحل الأزمة غير المسبوقة بين دول شقيقة في مجلس التعاون الخليجي".

وأقام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان علاقات وثيقة مع قطر، حيث أنشأ قاعدة عسكرية هناك، كما أنه يحافظ على العلاقات مع السعودية.