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وزير الخارجية المصري: الإجراءات ضد قطر ستسفر عن نتيجة ملموسة وسريعة وحاسمة

2017-06-16 - 12:13 ص

مرآة البحرين: قالت وكالة أنباء رويترز إن وزير الخارجية المصري سامح شكري أبلغ الصحفيين في القاهرة أن الشروط الموضوعة لقطر كانت ضرورية للأمن القومي في مصر والسعودية والبحرين والإمارات.

وأضاف "الأمر سوف يسفر عن نتيجة ملموسة وسريعة وحاسمة".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لصحفيين في برلين إنه لا يتوقع أن تتسبب الأزمة في نشوب حرب بالمنطقة.

 

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