2017-06-16 - 1:03 ص

مرآة البحرين (أ.ف.ب): أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء أنه يواصل جهوده الدبلوماسية الرامية إلى "خفض حدة التوتر" في الأزمة الخليجية، مشيرا إلى أنه سيلتقي لهذه الغاية الأسبوع المقبل في باريس مسؤولا إماراتيا كبيرا.

وخلال مؤتمر صحافي في الرباط إثر لقائه العاهل المغربي الملك محمد السادس قال ماكرون إنه سيلتقي "مسؤولا من الإمارات العربية المتحدة سيصل الأسبوع المقبل إلى باريس... وسأتحدث مجددا مع أمير قطر".

وتعقيبا على تصريح ماكرون قال الاليزيه إن الرئيس الفرنسي سيعقد في الأسبوع الأخير من حزيران/يونيو الجاري في باريس لقاءين منفصلين مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لكن الرئاسة الفرنسية عادت وتراجعت عن هذا الإعلان، مشيرة إلى أن "ما من شيء مؤكد" حتى الآن بخصوص هذين اللقاءين.

ورحب الرئيس الفرنسي خلال مؤتمره الصحافي بتطابق وجهات النظر بينه وبين العاهل المغربي بشأن ضرورة إيجاد حل للأزمة الخليجية.

وقال "ملك المغرب يشاطرنا قلقنا: فرنسا لديها الإرادة بأن تتحاور هذه الدول وبأن يظل الخليج مستقرا، وذلك أيضا لأن هذه الدول هي أطراف معنية بالأزمات في سوريا وليبيا".

وأضاف أن "ملك المغرب تحادث مع العديد من الفرقاء وأنا نفسي تحادثت مع كل قادة المنطقة".

ويبذل الرئيس الفرنسي جهودا حثيثة لتهدئة التوتر في الخليج حيث قطعت دول عدة على رأسها السعودية والإمارات علاقاتها مع قطر بعد ما اتهمتها بـ"دعم الإرهاب" وهو ما تنفيه الدوحة.