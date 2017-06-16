سفير البحرين في بريطانيا يقول إن قطر على صلة بالمسؤول عن تفجيرات مانشستر
2017-06-16 - 4:00 م
مرآة البحرين: اتهم فواز بن محمد آل خليفة، سفير البحرين لدى المملكة المتحدة، دولة قطر بدعم الإرهاب في بريطانيا، قائلاً أن هناك علاقة بين منفذ تفجيرات مانشستر التي راح ضحيتها 22 شخصاً، والحكومة القطرية.
وقال آل خليفة في مقابلة مع صحيفة تليجراف البريطانية أن "إن هناك قلقا متزايدا في البحرين من علاقات تربط بين المجموعات الإرهابية المتطرفة المدعومة من قطر والجماعات الإرهابية التي ترتكب الفظائع مثل تلك التي شهدتها بريطانيا مؤخرا"، مبدياً استياءه من "تقارير ربطت بين الانتحاري المسؤول عن تفجيرات مانشستر سلمان العبيدي وجماعات ليبية إرهابية مدعومة من الدوحة".
وزعم السفير البحريني فواز آل خليفة أيضاً أن قطر "تزعزع الاستقرار في بلدي أيضا، بدعمها جماعات إرهابية مثل (سرايا الأشتر) التي نفذت تفجيرات واغتيالات استهدفت قوات أمنية في البحرين" على حد قوله.
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