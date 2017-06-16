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قرار إلغاء رسوم التأشيرة مع تركيا يدخل حيز التنفيذ في 24 الجاري
2017-06-16 - 4:05 م
مرآة البحرين: أوضحت وزارة الخارجية بأن مذكرة التفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية حول الإعفاء المتبادل من رسوم التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية، والتي تم التوقيع عليها في 12 فبراير/شباط الماضي، ستدخل حيز التنفيذ بتاريخ 24 يونيو/حزيران 2017، علما بأن الإعفاء يشمل رسوم التأشيرة فقط.
وأكدت الوزارة بأن هذه الخطوة الإيجابية تعكس الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومن شأنها دفع مجالات التعاون المشترك لآفاق أرحب بين مملكة البحرين والجمهورية التركية خاصة في المجالات السياحية والاقتصادية وغيرها من المجالات بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.
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