البحرين: المؤبد لـ 18 متهماً والسجن 15 عاماً لثمانية آخرين مع إسقاط جنسيتهم جميعاً في قضية ذات خلفية سياسية

2017-06-16 - 4:11 م

مرآة البحرين: أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن المبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، حكمها أمس الخميس 15 يونيو/حزيران 2017 في قضية ضمت 26 متهما بتأسيس جماعة "إرهابية" وقضت بالسجن المؤبد لثمانية عشر منهم وبالسجن 15 سنة للثمانية الآخرين، وأمرت بإسقاط جنسيتهم جميعا، وأمرت بإبعاد المتهم الرابع عشر (خليجي) عن البلاد عقب تنفيذ عقوبته بالمؤبد، وبمصادرة المضبوطات.

وتزعم السلطات أن المتهمين من الأول حتى الخامس ومن السابع حتى الثامن عشر، و21 و23 كانوا قد عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من تصل إليه أيديهم من رجال الشرطة، وإلحاق الضرر بهم.

وأن المتهم الخامس كان يقوم بصنع العبوات المتفجرة التي يتم استخدامها في الدراز، وفي إحدى المرات قام بتوصيل أسلاك قنبلة وضعت على الشارع العام بناء على طلب من المتهم الأول لتفجيرها في الشرطة، إلا أن محاولته قد باءت بالفشل حيث تم اكتشاف القنبلة بواسطة الشرطة وتم إبطال مفعولها.

وأن المتهمين 7 و9 و16 توجهوا إلى منزل شخص في الدراز يصنع العبوات المتفجرة، وتسلموا منه قنبلة جاهزة، وعقدوا العزم على تفجيرها في اليوم التالي، بالقرب من دوار الدراز، وخططوا للقيام بمسيرة اشتركوا فيها، وتمكنوا من وضع القنبلة بين الحواجز الاسمنتية، وتم تفجيرها فأصيب ناطور وشرطي جراء هذا التفجير.

كما تجمهر المتهمون 3، 8، 9، 16، 17و 26 بتاريخ 8/10/2013 عاقدين العزم على قتل رجال الشرطة، بواسطة سلاح محلي وأسياخ حديدية ومولوتوف، وقاموا بسد الطرق، وحال مرور رجال الشرطة أطلقوا عليهم أعيرة نارية من سلاح محلي فأصابوا شرطيا وتم نقله إلى المستشفى.