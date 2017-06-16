الميزانية العامة: تقليص علاوة الإيجار وتحسين معيشة المتقاعدين وعلاوة الغلاء

2017-06-16 - 4:16 م

مرآة البحرين: أجرت الحكومة تقليصًا متفاوتًا في المخصصات المالية لعدد كبير من البنود المدرجة ضمن قسم «المصروفات المتكررة» في الموازنة العامة للدولة لعامي 2017 و2018، وخصوصًا في المخصصات المالية للعام القادم (2018).

وطال التقليص الحكومي بنودًا مهمة متعلقة بـ«الدعم الحكومي» من أبرزها: علاوة الإيجار، علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، ودعم الأسر محدودة الدخل والمعروف شعبيًا بـ«علاوة الغلاء».

كما طال التقليص الحكومي صندوق الضمان الاجتماعي، وهو الصندوق الذي يتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويقدم مساعدات شهرية لتسع فئات، هي: الأرامل، الأيتام، المطلقات، المعاقون والعاجزون عن العمل، المهجورات، المسنّون، أسر المسجونين، الأطفال، والبنت غير المتزوجة.

ولم تورد الحكومة في المذكرات الإيضاحية المدرجة مع مشروع الموازنة أية أسباب لتقليص نفقات بعض البنود المتعلقة بـ«الدعم»، الأمر الذي يفتح الباب أمام عدة تكهنات، منها ما تسرب عن وجود توجهات بإعادة النظر في بعض المعايير والشروط المتعلقة باستحقاق بعض أنواع الدعم، وهو الأمر الذي ينفيه بعض النواب.

ووفق أرقام الموازنة الجديدة، فإن مخصص «علاوة الإيجار» سيتراجع في العام القادم إلى 40.6 مليون دينار، بينما هو في العام الحالي 47.3 مليون دينار، وكانت مصروفات هذا البند حسب أرقام الحساب الختامي للعام المنصرم (2016) ما مقداره 57 مليون دينار.

وعلى صعيد علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، فمن المزمع أن تتراجع مخصصاتها إلى 100 مليون دينار في العام الحالي، و86.7 مليون دينار في العام المقبل، في حين كانت في العام المنصرم (2016) ما مقداره 106 ملايين دينار.

الأمر ذاته فيما يسمى بعلاوة الغلاء، والتي خصصت لها الحكومة في الموازنة الجديدة 109 ملايين دينار للعام الجاري، و93 مليون دينار للعام المقبل، في حين كانت العام الماضي 110 ملايين دينار.

أما إعانة المواد الغذائية والتي كانت في الحساب الختامي لعام 2016 ما مقداره 43 مليون دينار، فقد خصصت لها الحكومة في الميزانية الجديدة 35.2 مليون دينار للعام الجاري، و35.9 للعام المقبل.

وتظهر الموازنة الجديدة للدولة استمرار مخصصات جميع الهيئات الحكومية، عدا «المؤسسة الخيرية الملكية» والتي كان يخصص لها سنويًا مبلغ 4 ملايين دينار.

أما الوزارات والمؤسسات والهيئات الأخرى، فجاء تقليص مصروفاتها «المتكررة» محدودًا جدًا، بل إن المثير من تلك الأجهزة حافظت على ذات المعدل من الصرف.