السجن 3 سنوات لشرطي سكران اعتدى على خليجي بالضرب

2017-06-16 - 4:23 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي، ومحمد جمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد، بسجن شاب "20 عامًا - شرطي مرور" لمدة 3 سنوات؛ وذلك لإدانته بالاعتداء على سلامة جسم شخص خليجي وإحداث عاهة مستديمة فيه نسبتها 5% تسببت في انسداد مجرى التنفس؛ بسبب خلاف وقع بينهما حال كون المتهم في حال سكر.

وتتمثل وقائع القضية حسب ما جاء بحكم المحكمة في أنه عند الساعة 3:30 صباحًا احتسى المتهم الكحول في أحد «البارات»، فلعب الشيطان برأسه وحدث خلاف بينه وبين المجني عليه.

فترك المجني عليه المتهم وتوجه لدورة المياه، فتابعه المتهم وقام بدفعه إلى الجدار ما أدى لاصطدامه به، وتسببت هذه الدفعة بجرح أنف المجني عليه.

ثم أمسك المتهم يد المجني عليه ولواها وأدخله الحمام، ثم ضربه بقبضة يده على رأسه ووجهه وأنفه، مما أحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي.

وبسؤال المتهم حال التحقيق معه في النيابة العامة حول الواقعة اعترف بأنه ارتكبها بالكيفية المشار إليها.

كما ثبت من لتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه إصابته بعاهة مستديمة نتيجة حدوث انحراف بالحاجز الأنفي تسبب في انسداد المجرى التنفسي جزئيًا وتقدر نسبتها بنحو 5 %.

وثبت للمحكمة يقينًا أن المتهم بتاريخ 18/12/2016، اعتدى على سلامة جسم المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي، وقد أفضى الاعتداء إلى حدوث عاهة مستديمة لم يقصد إحداثها.