رئيسة وزراء بريطانيا تدعو السعودية والبحرين وقطر لتهدئة التوتر

2017-06-16 - 4:25 م

مرآة البحرين (رويترز): حثت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي زعماء السعودية والبحرين وقطر يوم الخميس على اتخاذ خطوات لتهدئة التوترات التي قادت قوى كبرى في العالم العربي لقطع علاقاتها مع قطر.

وقال متحدث باسم ماي في بيان "رئيسة الوزراء أثارت قضية استمرار عزل قطر في منطقة الخليج ودعت كل الأطراف لتهدئة التوتر بشكل عاجل والانخراط بحكمة في الحوار واستعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي في أقرب فرصة ممكنة".

وأضاف المتحدث أن على قطر "مواصلة البناء على التقدم الذي أحرزته للتصدي لآفة التطرف والإرهاب في المنطقة بالمشاركة مع حلفائها في الخليج".

وقال مكتب ماي إنها تحدثت مع العاهل السعودي وملك البحرين وأمير قطر مساء يوم الخميس.

كان وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون قد حث دول الخليج وبينها السعودية على تخفيف حصارها لقطر.