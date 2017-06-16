رئيس الوزراء العراقي يؤجل زيارة للسعودية وسط خلاف خليجي

2017-06-16 - 4:47 م

مرآة البحرين (رويترز): ذكر مسؤولون عراقيون يوم الخميس أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أرجأ زيارة للسعودية لتفادي اتخاذ موقف في الخلاف بين المملكة وقطر.

وقال جبار العبادي، وهو نائب مقرب من رئيس الوزراء لرويترز، إن الزيارة التي كانت مقررة يوم الأربعاء أُرجئت لأن "العراق لا يريد أن تُفسر الزيارة تفسيرا خاطئا على أن العراق يأخذ جانبا على حساب جانب آخر".

وتواجه قطر مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية شديدة من جانب السعودية وحلفائها الإقليميين الذين قطعوا العلاقات مع الدوحة الأسبوع الماضي في أسوأ خلاف بين دول الخليج العربية في سنوات. وتتهم هذه الدول قطر بتمويل الإرهاب وإثارة الاضطرابات الطائفية والتقرب من عدوهم إيران وهي تهم تنفيها قطر جميعا.

وتستهدف زيارة العبادي للسعودية تعزيز المصالحة بين المملكة والعراق والمساعدة في رأب صدع عميق وانقسامات حادة بين الشيعة والسنة في العراق.

وأكد مكتب العبادي أن الزيارة، التي كان من المقرر أن يلتقي خلالها العبادي بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تأجلت ربما إلى الأسبوع المقبل. ولم يقدم أسبابا للتأجيل.