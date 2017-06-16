مجلس التعاون الخليجي يقترح رسوم حماية 31% على بعض واردات الحديد والصلب

2017-06-16 - 4:49 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت دول مجلس التعاون الخليجي في إشعار نشرته منظمة التجارة العالمية يوم الخميس إنها تقترح فرض رسوم حماية نسبتها 31 بالمئة على واردات منتجات الحديد المدرفل أو الصلب غير السبائكي.

وأوضح الإشعار أن تاريخ بدء العمل بهذا الإجراء سيُعلن فور موافقة اللجنة الوزارية على تطبيقه.

وفي حالة تطبيق هذه الرسوم فستستمر لثلاث سنوات على أن تنخفض إلى 28 بالمئة في السنة الثانية ثم إلى 25 بالمئة في السنة الثالثة.