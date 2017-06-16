وزير الدفاع الروسي أبلغ مجلس الأمن ببلاده أن زعيم داعش أبو بكر البغدادي ربما قتل

2017-06-16 - 4:58 م

مرآة البحرين (رويترز): نقل التلفزيون الرسمي الروسي عن الكرملين قوله إن وزير الدفاع سيرجي شويجو أبلغ مجلس الأمن في بلاده برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين يوم الجمعة أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي ربما قتل.

ونسبت قناة روسيا 24 إلى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن "وزارة الدفاع أبلغت من حضروا الاجتماع أنه نتيجة لضربة نفذتها القوات الجوية الروسية في الرقة تم تحييد أكثر من 100 إرهابي بينهم كبار قيادات داعش وربما البغدادي".