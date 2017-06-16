» الخليج
وزير الدفاع الروسي أبلغ مجلس الأمن ببلاده أن زعيم داعش أبو بكر البغدادي ربما قتل
2017-06-16 - 4:58 م
مرآة البحرين (رويترز): نقل التلفزيون الرسمي الروسي عن الكرملين قوله إن وزير الدفاع سيرجي شويجو أبلغ مجلس الأمن في بلاده برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين يوم الجمعة أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي ربما قتل.
ونسبت قناة روسيا 24 إلى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن "وزارة الدفاع أبلغت من حضروا الاجتماع أنه نتيجة لضربة نفذتها القوات الجوية الروسية في الرقة تم تحييد أكثر من 100 إرهابي بينهم كبار قيادات داعش وربما البغدادي".
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-06-16تزايد المعارضة في مصر لخطة نقل تبعية جزيرتين للسعودية ودعوات للاحتجاج
- 2017-06-16مجلس التعاون الخليجي يقترح رسوم حماية 31% على بعض واردات الحديد والصلب
- 2017-06-16رئيس الوزراء العراقي يؤجل زيارة للسعودية وسط خلاف خليجي
- 2017-06-16رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم: عزل إيران انتهى بعزل قطر
- 2017-06-16الأمم المتحدة تحض العالم على توفير الدعم لمواجهة الكوليرا والمجاعة في اليمن
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus