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السلطات الأمنية تستدعي 4 رجال دين شيعة للتحقيق غدا الأحد
2017-06-17 - 4:47 م
مرآة البحرين: بعثت السلطات الأمنية البحرينية (الجمعة 16 يونيو/حزيران 2017)، إحضاريات لأربعة رجال دين شيعة، تطلب منهم المثول للتحقيق غداً الأحد.
وقال نشطاء أن السلطات استدعت كلاً من "الشيخ هاني البناء، السيد صادق الغريفي، الشيخ حسين الستري والشيخ صادق القطان" للتحقيق غداً الأحد.
ولم يعرف بعد أسباب الإحضاريات الموجهة، إلا أنها تأتي في إطار الاستهداف المنظمة للطائفة الشيعية في البحرين.
وتعتقل السلطات عشرات رجال الدين الشيعة لتهم مختلفة، وتحتجزهم في السجون، وكانت شنت حملة واسعة ضدهم في يونيو/حزيران العام الماضي، بعد إسقاطها جنسية الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية، آية الله الشيخ عيسى قاسم.
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