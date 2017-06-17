2017-06-17 - 4:58 م

مرآة البحرين: قال نائب وزير الخارجية الروسي، وممثل الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف إن بلاده تؤكد على ضرورة عدم التدخل في الأزمة مع قطر، التي يجب أن "تحل بالحوار داخل مجلس التعاون الخليجي أو الجامعة العربية".

كلام بوغدانوف جاء خلال لقائه سفراء البحرين (أحمد الساعاتي) والإمارات (عمر غباش) ومصر (محمد البدري)، ونائب السفير السعودي (محمد الشمري) في موسكو.

وتم خلال الاجتماع "مناقشة آخر المستجدات حيال الأزمة مع دولة قطر، وقدم تقرير مفصل حول دعمها وتمويلها للمنظمات والميليشيات الإرهابية في مختلف أرجاء المنطقة" وفق البيان.

وأكد بوغدانوف للسفراء موقف روسيا بضرورة عدم تدخل أي دولة في هذا الخلاف الذي يجب أن يحل بالحوار داخل مجلس التعاون الخليجي أو الجامعة العربية، وأن تكون محاربة الإرهاب هو أهم الأمور التي يجب أن تتفق عليها هذه الدول خلال الحوار، وأعرب عن اعتزاز روسيا بعلاقات الصداقة التي تربطها مع الدول التي يمثلها السفراء، وقال إن بلاده مستعدة للتعاون معها في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات في هذا الشأن.