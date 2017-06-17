مقتل متشددين من القاعدة في هجوم بطائرة بلا طيار باليمن

2017-06-17 - 5:16 م

مرآة البحرين (رويترز): قال سكان ومصادر محلية إن غارة نفذتها ما يشتبه أنها طائرة أمريكية بلا طيار قتلت رجلين يعتقد أنهما من متشددي تنظيم القاعدة في جنوب اليمن في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة.

ووقعت الضربة في منطقة النقبة بمحافظة شبوة حيث سمع سكان دوي انفجار قالوا إنه دمر تماما مركبة تقل مسلحين.

وشبوة واحدة من العديد من محافظات اليمن التي ينشط فيها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

واستغل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الحرب الأهلية المندلعة منذ أكثر من عامين في البلاد بين الحوثيين المدعومين من إيران وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية لتعزيز نفوذه في اليمن الفقير.

وكثيرا ما نفذت الولايات المتحدة هجمات على تنظيم القاعدة بطائرات وطائرات بلا طيار فيما يقول مسؤولون أمريكيون إنها حملة لإضعاف قدرة التنظيم على تنسيق هجمات بالخارج.