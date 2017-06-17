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إردوغان وماكرون وتميم يناقشون أزمة قطر في مؤتمر عبر الهاتف
2017-06-17 - 5:23 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت محطة سي.إن.إن ترك يوم الجمعة إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عقد مؤتمرا عبر الهاتف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمناقشة الأزمة القطرية.
وأضافت المحطة أن القادة قالوا إن حل الأزمة يكون بالحوار لا بالعقوبات.
وقالت إن القادة الثلاثة أطلعوا بعضهم بعضا على اتصالات أخرى أجروها في إطار جهود حل الأزمة بين قطر ودول خليجية.
وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتهم بقطر وفرضوا عقوبات عليها واتهموها بدعم الإرهاب والتقرب من إيران وهي اتهامات تنفيها الدوحة. ودعمت تركيا قطر في الخلاف.
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