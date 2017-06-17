مسؤول إيراني‭ ‬كبير: العقوبات الأمريكية الجديدة انتهاك للاتفاق النووي

2017-06-17 - 5:26 م

مرآة البحرين (رويترز): نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول كبير قوله إن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي فرض عقوبات جديدة على طهران انتهاك "لا جدال فيه" للاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى العالمية الست وبينها الولايات المتحدة.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس على فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطة أخرى لا تتعلق بالاتفاق النووي العالمي.

ونقلت وسائل إعلام عن علي أكبر ولايتي المستشار الكبير للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي قوله يوم الجمعة "الخطوة التي اتخذها مجلس الشيوخ بلا جدال انتهاك لكل من روح ونص الاتفاق النووي.

"اللجنة الإيرانية المكلفة بمراقبة الاتفاق ستدرس بالتأكيد خطوة الكونجرس وتتوصل إلى الرد اللائق".

ويجب أن يوافق مجلس النواب الأمريكي على التشريع ويوقعه الرئيس دونالد ترامب قبل أن يصبح قانونا ساريا.

وقال ولايتي "أمريكا تحاول التغطية على الهزائم المتتالية التي تكبدتها على يد إيران في سوريا والعراق".