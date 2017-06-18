2017-06-18 - 6:30 م

مرآة البحرين: أعلن مسؤول بحريني السبت (17 يونيو/ حزيران 2017) عن إلغاء دعوة لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لزيارة البلاد، دون تقديم أسباب واضحة.

وقال مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري عبر حسابه في تويتر "لأسباب فنية ولوجستية أرجئت المفوضية السامية لحقوق الإنسان زيارتها للبحرين حتى إشعار آخر".

وكان الدوسري قد التقى (8 يونيو/ حزيران 2017) المفوض السامي الأمير زيد بن رعد الحسين في مقر الأمم المتحدة.

وقال بيان رسمي "خلال الاجتماع، قدم سعادته دعوة رسمية للمفوضية السامية لحقوق الانسان لزيارة مملكة البحرين بهدف رفع مستوى التعاون في العديد من المجالات الحقوقية بما في ذلك برنامج الدعم الفني وبناء القدرات وتبادل الخبرات".