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صحيفة محلية: وزارة الإعلام رفعت دعوى جنائية ضد صحيفة الوسط
2017-06-18 - 6:35 م
مرآة البحرين: قالت صحيفة الأيام المملوكة من نبيل الحمر مستشار الملك للشؤون الإعلامية إن وزارة شؤون الإعلام تقدمت اليوم (الأحد 18 يونيو/ حزيران 2017) بشكوى جنائية ضد صحيفة الوسط.
ولم توضح الصحيفة أسباب الدعوى أو طلباتها.
ولفتت إلى أن "النيابة العامة تلقت الشكوى وجاري اتخاذ الإجراءات بشأن التحقيق فيها".
وأصدرت الوزارة قرارا بإغلاق الوسط (4 يونيو/ حزيران 2017) حتى إشعار آخر.
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