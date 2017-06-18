البحرين تخفف أحكام مدانين بالانضمام لداعش

2017-06-18 - 7:41 م

مرآة البحرين: قضت محكمة استئناف بحرينية (18 يونيو/ حزيران 2017) بتخفيض أحكام بالسجن بحق 8 متهمين بتأسيس فرع لتنظيم داعش الإرهابي في البحرين.

وأيدت محكمة الاستئناف العليا حكم إسقاط الجنسية عن 8 مدانين انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي، وخففت المحكمة، عقوبة المستأنفين الثمانية من السجن 15 سنة إلى 8 سنوات.

ومن بين المتهمين الذين تم تخفيض حكمهم عبدالله البنعلي المتهم الثاني في القضية شقيق شرعي التنظيم تركي البنعلي، الذي أكد للمحكمة اعتزازه بالانضمام للتنظيم.

وكان التنظيم قد سعى لتفجير جامع عالي واستهداف تجمعات شيعية.