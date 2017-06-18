» أخبار
البحرين تخفف أحكام مدانين بالانضمام لداعش
2017-06-18 - 7:41 م
مرآة البحرين: قضت محكمة استئناف بحرينية (18 يونيو/ حزيران 2017) بتخفيض أحكام بالسجن بحق 8 متهمين بتأسيس فرع لتنظيم داعش الإرهابي في البحرين.
وأيدت محكمة الاستئناف العليا حكم إسقاط الجنسية عن 8 مدانين انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي، وخففت المحكمة، عقوبة المستأنفين الثمانية من السجن 15 سنة إلى 8 سنوات.
ومن بين المتهمين الذين تم تخفيض حكمهم عبدالله البنعلي المتهم الثاني في القضية شقيق شرعي التنظيم تركي البنعلي، الذي أكد للمحكمة اعتزازه بالانضمام للتنظيم.
وكان التنظيم قد سعى لتفجير جامع عالي واستهداف تجمعات شيعية.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-06-18البحرين: مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين في تفجير غرب المنامة
- 2017-06-18البحرين تطلب من جنود قطريين متمركزين في القاعدة الأمريكية مغادرة البلاد
- 2017-06-18صحيفة محلية: وزارة الإعلام رفعت دعوى جنائية ضد صحيفة الوسط
- 2017-06-18البحرين تلغي زيارة مفوضية حقوق الإنسان لـ "أسباب لوجستية"!
- 2017-06-18هيومن رايتس ووتش: تعليق الوسط انتهاك للحق في حرية التعبير
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus