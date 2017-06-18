البحرين: مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين في تفجير غرب المنامة

2017-06-18 - 11:56 م

مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية البحرينية الأحد (18 يونيو/ حزيران 2017) عن مقتل أحد عناصرها في تفجير غربي العاصمة المنامة.

وذكرت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن اثنين آخرين أصيبا في التفجير الذي قالت إنه استهدف رجال أمن أثناء قيامهم بواجبهم في قرية الدراز.

وتطالب المعارضة بتحقيق مستقل في الحوادث الأمنية التي تعلن عنها الحكومة.