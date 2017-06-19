العبادي يتوجه إلى السعودية في بداية جولة إقليمية

2017-06-19 - 4:36 م

مرآة البحرين (رويترز): قال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه توجه يوم الاثنين إلى المملكة العربية السعودية في مستهل جولة بالشرق الأوسط تشمل أيضا إيران والكويت في إطار مساع دبلوماسية لتعزيز مصالحة إقليمية.

وتهدف زيارة العبادي إلى السعودية إلى تعزيز مصالحة بين السعودية السنية والعراق الذي تقطنه أغلبية شيعية وأيضا للمساعدة في رأب انقسامات عميقة ومريرة بين الشيعة والسنة في العراق.

وقال مسؤولون إنه كان من المقرر أن يزور العبادي الرياض الأسبوع الماضي ولكن زيارته تأجلت لتفادي الظهور كما لو كان ينحاز لجانب في نزاع دبلوماسي اندلع بين قطر وعدد من الدول العربية بما في ذلك السعودية.

وتواجه قطر حصارا اقتصاديا ودبلوماسيا تفرضه السعودية والإمارات والبحرين ومصر متهمة الدوحة بتمويل الإرهاب وتأجيج اضطرابات إقليمية ودعم طهران وهو ما تنفيه الدوحة.

واجتماع العبادي بالملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية سيكون الثاني هذا العام في الوقت الذي يسعى فيه البلدان إلى رأب صدع جراء تحالف العراق مع إيران.

وقال العبادي أثناء مغادرته بغداد في إشارة إلى تحالف شيعي إقليمي تقوده إيران وتحالف سني تقوده السعودية "لا نريد أن نكون طرفا في سياسة المحاور".

وتابع "نريد التنسيق مع هذه الدول لمواصلة الحرب على الإرهاب" في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد الذي يسيطر على مساحات من الأراضي في العراق وسوريا وأعلن مسؤوليته عن هجمات في إيران والسعودية ودول أخرى.

وكان الملك سلمان والعبادي اجتمعا في مارس/آذار على هامش قمة عربية. وفي فبراير/شباط قام وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بزيارة نادرة إلى بغداد.