قطر تنتقد جيرانها مع دخول الأزمة الدبلوماسية في المنطقة أسبوعها الثالث

2017-06-19 - 4:38 م

مرآة البحرين (رويترز): انتقدت قطر يوم الاثنين أربع دولة عربية قطعت علاقاتها الدبلوماسية معها وأوقفت حركة الانتقال من وإلى الدوحة بسبب مزاعم بدعم قطر للإرهاب، واتهمت هذه الدول "بشن حملة دعائية" تهدف فقط لتشويه صورتها وسمعتها.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران في أسوأ أزمة دبلوماسية تشهدها المنطقة منذ أعوام.

وقال الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان "الحصار مستمر منذ أسبوعين، والدول التي تحاصرنا لم تطرح أي صيغة لحل الأزمة".

وأضاف "من المؤسف أن جيراننا اختاروا استثمار وقتهم ومواردهم في حملة دعائية بلا أساس...الدول التي تحاصرنا تستخدم الإرهاب حيلة دعائية".

وتتهم البلدان الأربعة قطر بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وتمويل الإرهاب والتقارب مع إيران وهي اتهامات تنفيها قطر.