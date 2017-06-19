إيران تطلق صواريخ على جماعات متشددة في شرق سوريا

2017-06-19 - 4:44 م

مرآة البحرين (رويترز): ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ على شرق سوريا مستهدفا قواعد لجماعات متشددة تحملها إيران مسؤولية هجمات في طهران قتلت 18 شخصا الأسبوع الماضي.

وقالت الوكالة إن الحرس الثوري أطلق الصواريخ أرض-أرض المتوسطة المدى من غرب إيران على محافظة دير الزور في شرق سوريا فقتل "عددا كبيرا" من الإرهابيين ودمر عتادهم وأسلحتهم.

وأضافت الوكالة أن الصواريخ استهدفت "مقر قيادة ومركز تجمع وإسناد وقسم تلغيم السيارات للإرهابيين التكفيريين".

ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير.

وعادة ما يشير قادة الجيش والمسؤولون في إيران، التي يهيمن عليها الشيعة، إلى المتشددين السنة على أنهم تكفيريون.

ويقاتل الحرس الثوري في سوريا جماعات متشددة معارضة للرئيس بشار الأسد.

واستهدف الهجوم، الذي وقع الأسبوع الماضي وشمل إطلاق نار وتفجيرا انتحاريا واحدا على الأقل، البرلمان الإيراني وضريح آية الله روح الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية.

ونقلت تسنيم عن الحرس الثوري قوله "إراقة أي دم طاهر لن يمضي دون رد".

وأصدرت الدولة الإسلامية بيانا أعلنت فيه مسؤوليتها عن هجوم طهران.

بيد أن مسؤولين إيرانيين كبارا أنحوا باللائمة في الهجوم على السعودية المنافس السني الإقليمي لبلادهم.