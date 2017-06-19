رئيس شركة قطر للبترول يقول إن قطر لن تقطع الغاز عن الإمارات

2017-06-19 - 4:47 م

مرآة البحرين (رويترز): قال سعد شريدة الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول لقناة الجزيرة إن قطر لن تقطع الغاز عن دولة الإمارات العربية المتحدة على الرغم من خلافهما الدبلوماسي وبند يتعلق بحالة "القوة القاهرة".

وأدلى الكعبي بهذه التصريحات في مقابلة مع الجزيرة التي نشرت هذه التصريحات على موقعها الرسمي باللغة العربية على تويتر يوم الأحد.

ويربط خط دولفين لأنابيب الغاز حقل الشمال القطري الضخم بدولة الإمارات وسلطنة عمان ويضخ نحو ملياري قدم مكعبة من الغاز يوميا لدولة الإمارات.

وقال الكعبي "الحصار الذي نحن فيه اليوم قوة قاهرة ونستطيع أن نغلق أنبوب الغاز إلى الإمارات. لكن إذا قطعنا الغاز، سيتسبب ذلك في ضرر كبير للإمارات وشعب الإمارات شعب يعتبر إخوانا. ارتأينا لا يُقطع الغاز الآن."

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية في وقت سابق يوم الأحد إنه لا يتوقع قطع إمدادات الغاز الطبيعي من قطر إلى دولة الإمارات بسبب الخلافات الدبلوماسية في المنطقة.