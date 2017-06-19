حكومة هادي توافق على خطة للأمم المتحدة بشأن الحديدة وأنصار الله يتشككون

2017-06-19 - 4:57 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية يوم السبت إنها وافقت على خطة للأمم المتحدة من نقطتين تهدف إلى تخفيف المعاناة في الحرب الأهلية لكن جماعة أنصار الله أعربوا عن تشككهم.

كان مجلس الأمن الدولي حث أطراف الحرب يوم الخميس على الموافقة على خطة للأمم المتحدة تهدف إلى إبقاء ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه جماعة أنصار الله بعيدا عن القتال واستئناف دفع أجور موظفي الحكومة.

واقترحت الأمم المتحدة ضرورة أن يتسلم طرف محايد ميناء الحديدة على البحر الأحمر الذي يعد نقطة حيوية لنقل المساعدات حيث تصل إليه 80 في المئة من واردات الغذاء. وحذر مجلس الأمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية من أي محاولة لنقل الحرب إلى الميناء.

وقال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي في تغريدة على تويتر إن حكومته جددت قبولها المقترحات التي طرحها مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في مايو أيار.

لكن متحدثا باسم أنصار الله قال إن مجلس الأمن يشجع ببياناته التحالف بقيادة السعودية على استئناف هجماته وإن جماعته تحتفظ بحق الرد على أي اعتداء.

وقال المتحدث محمد عبد السلام إن "الجيش واللجان الشعبية يمتلكون كامل الحق للرد بالوسائل الممكنة كافة".

وقتل أكثر من عشرة آلاف شخص في الحرب الأهلية اليمنية المستعرة منذ أكثر من عامين كما انتشر الجوع.

ويتهم التحالف بقيادة السعودية أنصار الله باستخدام الميناء في تهريب أسلحة وذخائر ودعا إلى نشر مراقبين من الأمم المتحدة بالميناء. وتنفي جماعة أنصار الله الاتهامات.

كما يعاني الآلاف من موظفي الدولة من فقر مدقع في ظل عدم حصولهم على رواتبهم منذ شهور عديدة بعدما نقلت الحكومة المعترف بها دوليا البنك المركزي من صنعاء إلى مدينة عدن.

وكان ولد الشيخ أحمد أبلغ مجلس الأمن يوم 30 مايو/أيار أنه اقترح اتفاقا لتجنب أي اشتباكات عسكرية في الحديدة موضحا أنه سيجري التفاوض عليه بالتوازي مع اتفاق لاستئناف دفع أجور موظفي الحكومة على مستوى البلاد.