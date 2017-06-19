» أخبار
البحرين: اعتقال رجل دين شيعي بحجة عرضه على النيابة
2017-06-19 - 4:59 م
مرآة البحرين: اعتقلت السلطات الأمنية البحرينية ( الإثنين 19 يونيو/حزيران 2017) رجل الدين الشيعي، الشيخ حسين بن الشيخ علي الستري، وذلك بعد التحقيق معه في مركز شرطة دوار 17 بمدينة حمد.
ولم تتضح بعد التهم الموجهة للستري، لكن السلطات قررت توقيفه، لحين عرضه على النيابة العامة.
وتشن السلطات الأمنية، حملة مكثفة ضد رجال الدين الشيعة منذ إسقاطها جنسية الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم في يونيو/حزيران 2016، حيث استدعت واعتقلت العشرات منهم منذ ذلك التاريخ.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-06-19الكويت والسعودية تدينان تفجير الدراز
- 2017-06-19البحرين ترفض بيان المقررين الأمميين وتقول أنه اعتمد على "لغة مستهجنة" ويستدعي "شعارات طائفية"
- 2017-06-19سفراء الدول المقاطعة لقطر يجتمعون بنائب وزير الخارجية الكوري والأخير يدعو إلى حل المشكلة بالحوار المباشر
- 2017-06-19تأييد المؤبد لمتهم بطعن صديقه حتى الموت
- 2017-06-19رويترز: مقتل شرطي في انفجار بمسقط رأس رجل دين شيعي في البحرين
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus