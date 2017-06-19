البحرين: اعتقال رجل دين شيعي بحجة عرضه على النيابة

2017-06-19 - 4:59 م

مرآة البحرين: اعتقلت السلطات الأمنية البحرينية ( الإثنين 19 يونيو/حزيران 2017) رجل الدين الشيعي، الشيخ حسين بن الشيخ علي الستري، وذلك بعد التحقيق معه في مركز شرطة دوار 17 بمدينة حمد.

ولم تتضح بعد التهم الموجهة للستري، لكن السلطات قررت توقيفه، لحين عرضه على النيابة العامة.

وتشن السلطات الأمنية، حملة مكثفة ضد رجال الدين الشيعة منذ إسقاطها جنسية الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم في يونيو/حزيران 2016، حيث استدعت واعتقلت العشرات منهم منذ ذلك التاريخ.